Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Αρναία Χαλκιδικής, ύστερα από καταγγελία 62χρονου κατοίκου της περιοχής σχετικά με ένα θλιβερό περιστατικό που σημειώθηκε στην αυλή του σπιτιού του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι άγνωστο άτομο πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο το οικογενειακό σκυλί, το οποίο ανήκε στη ράτσα αγγλικό σέτερ, προκαλώντας του θανατηφόρο τραυματισμό.

Σύμφωνα με τον 62χρονο, το άτυχο ζώο εντοπίστηκε νεκρό στην αυλή της οικίας του τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην οικογένεια και στην τοπική κοινωνία.

Καταγγελία και παρέμβαση ειδικού

Την επόμενη μέρα, ο ιδιοκτήτης προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά αγνώστου στο Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας, ζητώντας τη δίωξη του υπεύθυνου για τον θάνατο του ζώου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διορίστηκε κτηνίατρος πραγματογνώμονας, ο οποίος αναμένεται να διενεργήσει αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να ενισχυθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.