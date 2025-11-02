Οριστικό «διαζύγιο» ανάμεσα στη Γουλβς και τον Βίτορ Περέιρα. Οι «λύκοι» είναι χωρίς νίκη στα πρώτα 10 ματς της Premier League και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο σύλλογος του Γούλβερχάμπτον είναι πλέον παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Η ανάρτηση του Ρομάνο:

🚨🐺 BREAKING: Wolves sack Vitor Pereira. Decision made as head coach leaves Wolves job with immediate effect, as @JacobsBen @JPercyTelegraph report. pic.twitter.com/kuooV7qQrK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2025

Ο ίδιος παρότι βρέθηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού το 2015, κατακτώντας μάλιστα το νταμπλ, κάθε άλλο παρά άξιο λόγο ήταν το πέρασμα του από τους «ερυθρόλευκους». Ανέλαβε τους Πειραιώτες στις αρχές Γενάρη του 2015 και αποχώρησε πριν καλά καλά φτάσουμε στις 15 Ιουνίου του ίδιου έτους. Ένα εξάμηνο δηλαδή (153 ημέρες για την ακρίβεια), χωρίς να αφήσει ιδιαίτερα έντονο το αποτύπωμα του.