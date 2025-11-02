Με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές θα ξεκινήσει η εβδομάδα στη δυτική Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο παροδικές νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ως προς τις μέγιστες τιμές, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, δίνοντας ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, ενώ θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να δυσκολέψουν τις πρωινές μετακινήσεις, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή στους δρόμους.

Ήπιοι άνεμοι και σταθερές θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς.

Τοπικές προγνώσεις

Αττική

Στην Αττική προβλέπονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 και τοπικά έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.