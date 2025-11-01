Περίπου δύο χιλιάδες νταλίκες παραμένουν μπλοκαρισμένες στη Λευκορωσία αφού η Λιθουανία έκλεισε τα σύνορά της, σε αντίποινα για τα μπαλόνια που μπαίνουν στον εναέριο χώρο της, μεταφέροντας λαθραία τσιγάρα, μια ενέργεια που το Βίλνιους και η ΕΕ αποκαλούν «υβριδική επίθεση».

Πάρα πολλές πτήσεις και χιλιάδες επιβάτες επηρεάστηκαν από τα αλλεπάλληλα, προσωρινά κλεισίματα των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας, εξαιτίας αυτών των μπαλονιών.

Σύμφωνα με τον Όλεγκ Ταράσοφ, τον αντιπρόεδρο της Linava, της εθνικής ομοσπονδίας οδικών μεταφορών της Λιθουανίας, «περίπου 2.000 φορτηγά είναι μπλοκαρισμένα στη Λευκορωσία» Ο Ταράσορ υποστήριξε ότι «οι Λευκορώσοι κρατούν όλα τα λιθουανικά οχήματα και δεν τα αφήνουν να φύγουν» από τη μεθοριακή ζώνη. «Είμαστε όμηροι, οι περιουσίες μας είναι σε ομηρεία», είπε.

Ο Ταράσοφ υπολόγισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των Λιθουανών που έχουν μπλοκαριστεί στη Λευκορωσία φτάνουν σε αξία τα 60 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι μηνιαίες απώλειες από την ακινητοποίηση των φορτηγών ανέρχονται σε 18 εκατομμύρια.

Αν και δεν διαφώνησε με το κλείσιμο των συνόρων, ο Ταράσοφ κατηγόρησε την κυβέρνηση της Λιθουανίας ότι δεν συμβουλεύτηκε, ούτε προειδοποίησε τους οδηγούς για το σχέδιο αυτό. Με βάση στοιχεία που διαθέτει η Linava, στη χώρα υπάρχουν 54.000 οδηγοί και 56.000 φορτηγά.

Τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Μέχρι τώρα η Λιθουανία διατηρούσε ανοιχτά δύο μεθοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία, το Σαλτσινινκάι και το Μεντινινκάι, αφού έκλεισε τα άλλα τέσσερα το 2023 και το 2024, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Σεπτέμβριο η Πολωνία έκλεισε επίσης προσωρινά τα σύνορά της με τη Λευκορωσία, ενώ διεξάγονταν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Ρωσία. Στη συνέχεια ξανάνοιξε μόνο ορισμένα μεθοριακά περάσματα.