Δείτε παρακάτω τις φοβερές εικόνες που δημιούργησαν οι οπαδοί του Άρη στο Nick Galis Hall:
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…
Euroleague: Η βαθμολογία μετά 8η αγωνιστική και τις «μάχες των Αιωνίων»
Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague με την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, την νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
«Μπλόκο» της Μπασκόνια στην Εφές, «απέδρασε από την κόλαση» η Μπαρτσελόνα
Η ουραγός της βαθμολογίας Μπασκόνια έβαλε «στοπ» στην Εφές με 86-75, ενώ η Μπαρτσελόνα πέρασε με 78-76 από την έδρα της Παρτιζάν
Ολυμπιακός: Επιστροφή στις νίκες με απίθανη άμυνα, 62-58 την Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Ολυμπιακός προκάλεσε...«ασφυξία» με την άμυνα του στην Χάποελ Τελ Αβίβ και πήρε την ματσάρα του ΣΕΦ με 62-58
Σπανούλης: Πεινασμένος για το κύπελλο, κυρίαρχος απέναντι σε Μπαρτζώκα και Αταμάν
Εάν θέλεις να κυριαρχήσεις στη ζούγκλα, πρέπει να σκοτώσεις το λιοντάρι. Να γίνεις εσύ ο βασιλιάς. Και ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε πως ασπάζεται στο 100% το συγκεκριμένο ρητό. Τι έκανε τα τελευταία 24ωρα ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας; Εριξε στο καναβάτσο πρώτα τον πολύ φιλόδοξο Ολυμπιακό και ακολούθως έπραξε κάτι αντίστοιχο με τον Παναθηναϊκό. […]