Πάνω που ο Μανόλο Χιμένεθ πήγε να… μηδενίσει το «κοντέρ» των τραυματιών, είδε ξανά τα προβλήματά του να αυξάνονται τις τελευταίες μέρες.

Η ομάδα έπαιξε με αρκετές απουσίες χθες κόντρα στο Αιγάλεω, παιχνίδι από το οποίο αποκόμισε ακόμα δύο τραυματισμούς.

Μεντίλ και Δώνης είναι off για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, όντας μόλις δύο από τις συνολικά έξι (!) απουσίες στη σημερινή προπόνηση που ήταν η πρώτη εν όψει του αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Διούδης, Μισεουί δεν προπονήθηκαν και εκτός απροόπτου θα απουσιάσουν από το επερχόμενο ματς. Ο Ντούντου έκανε μέρος του προγράμματος αλλά δεν υπολογίζεται. Μαζί με τις χρόνιες απουσίες των Καντεβέρε, Βοριαζίδη, ο αριθμός των απόντων ανεβαίνει στους εννέα (!) για τον Χιμένεθ που καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία δύσκολη κατάσταση ως προπονητής του Άρη.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώνεται αύριο και τότε θα ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο για τις επιλογές του Ανδαλουσιανού κόντρα στον Ολυμπιακό.