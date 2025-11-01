Σοκ προκαλεί η μαρτυρία του πατέρα του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων το περασμένο Σάββατο στο Μοσχάτο, όπως περιέγραψε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφέρθηκε στις δραματικές στιγμές, αλλά και στο πώς ο γιος του έγινε στόχος μιας ομάδας 12χρονων, 13χρονων και 15χρονων που, όπως είπε, «τρομοκρατούσαν κόσμο εδώ και καιρό».

«Το παιδί το έχει πάρει πιο ψύχραιμα από εμάς», δήλωσε συγκλονισμένος ο πατέρας. «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Μπαμπά, με χτύπησαν 15 άτομα, δεν έχω μπαταρία”. Ειδοποίησα αμέσως την αστυνομία, η οποία έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιος του τραυματίστηκε σε όλο του το σώμα, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ιατροδικαστής.

Την επόμενη ημέρα, τα παιδιά που συμμετείχαν στην επίθεση συνέχισαν να τον απειλούν με μηνύματα, στα οποία έγραφαν: «Κοίτα να δεις, συγγνώμη γι’ αυτό που έγινε. Θα σου πούμε από κοντά τι συμβαίνει». Σε συνεννόηση με την αστυνομία οργανώθηκε ραντεβού με τους δράστες, όπου και έγιναν συλλήψεις. Ο πατέρας τόνισε ότι, κατά τη διάρκεια των συλλήψεων, «οι γονείς των δραστών έκαναν μήνυση και σε εμάς».

Ερωτηθείς για το αν πρόκειται για τη γνωστή «συμμορία 183», αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό, λέγοντας: «Είναι μικρά παιδιά και ελπίζω να μπουν στο σωστό δρόμο».

Απογοητευμένος, ο πατέρας αναφέρθηκε στη στάση των γονιών των δραστών: «Προσπαθούν να παρουσιάσουν το παιδί μου ως θύτη, ενώ έχει χτυπηθεί από 15 άτομα. Το πιο λυπηρό είναι ότι κανένας γονιός δεν ήρθε να ζητήσει συγγνώμη».

Σημειώνεται ότι ο γιος του δεν γνώριζε κανένα από τα παιδιά που ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης. Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με αρκετούς από τους εμπλεκόμενους ανήλικους να έχουν ομολογήσει τη συμμετοχή τους.