Περισσότερα από 69,3 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο, από τον e-ΕΦΚΑ στις 3 Νοεμβρίου θα δοθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Παράλληλα, από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν πληρωμές ύψους 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 44.083.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, 24.000.000 ευρώ θα λάβουν 34.000 δικαιούχοι για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, 1.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 19.000.000 ευρώ θα κατευθυνθούν σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης.

Τέλος, 83.000 ευρώ θα καταβληθούν σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».