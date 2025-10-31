Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κατήγγειλε ως «απαράδεκτες» τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον υπόπτων εμπόρων ναρκωτικών σε πλοία στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, επισημαίνοντας ότι συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Αυτές οι επιθέσεις –και το αυξανόμενο κόστος σε ανθρώπινες ζωές– είναι απαράδεκτες. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν τέτοιου είδους επιθέσεις και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν τις εξωδικαστικές εκτελέσεις ανθρώπων που επιβαίνουν σε αυτά τα πλοία, όποια κι αν είναι η αξιόποινη πράξη που φέρεται να έχουν διαπράξει», ανέφερε ο Τουρκ σε ανακοίνωση που εστάλη στους δημοσιογράφους.

Εκπρόσωπος του ΟΗΕ διευκρίνισε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στη Γενεύη ότι ο Ύπατος Αρμοστής έχει ήδη θέσει το ζήτημα απευθείας στις αμερικανικές αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Ουάσιγκτον, από τον Σεπτέμβριο έχουν πραγματοποιηθεί δεκαπέντε πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 62 νεκρούς.