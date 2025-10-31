Η ΠΑΕ απάντησε επίσημα στο κάλεσμα του ΑΣ ΠΑΟΚ επιλέγοντας τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης συνεννόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου και αποκατάστασης των σχέσεων, μετά από μια περίοδο εντάσεων και σιωπής που είχε δημιουργήσει αβεβαιότητα γύρω από το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Υπενθυμίζεται πως ο ΑΣ ΠΑΟΚ είχε αποστείλει από το βράδυ της 30ής Οκτωβρίου επίσημο έγγραφο προς την ΠΑΕ, με το οποίο καλούσε τη διοίκηση να παραλάβει το μνημόνιο συνεργασίας είτε στις 31 Οκτωβρίου, είτε την 1η Νοεμβρίου, είτε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, εξαιρώντας φυσικά την Κυριακή λόγω του εκτός έδρας αγώνα της ομάδας με τον Πανσερραϊκό.

Η επιλογή της Δευτέρας από την πλευρά της ΠΑΕ δεν είναι τυχαία, καθώς εκτιμάται ότι επιτρέπει πλήρη παρουσία και προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων στελεχών, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί σε θεσμικό και ουσιαστικό πλαίσιο. Η παράδοση του μνημονίου, το οποίο αποτελεί τη βάση για την επόμενη φάση του σχεδιασμού της Νέας Τούμπας, θεωρείται βήμα-κλειδί για την πρόοδο των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιεχόμενο του μνημονίου αναμένεται να αποτυπώνει τους όρους συνεργασίας, τις ευθύνες κάθε πλευράς και τα επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν για την υλοποίηση του έργου, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά project στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών.

Η Δευτέρα, λοιπόν, αποκτά πλέον ιδιαίτερο βάρος για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο γιατί θα ενώσει – έστω και θεσμικά – δύο πλευρές που έχουν κοινό όραμα, αλλά γιατί θα κρίνει αν η Νέα Τούμπα περνά από τη θεωρία στην πράξη.