Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με 4-1, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ιδανικό εργαστήριο πειραματισμών, φρεσκάδας και εμπιστοσύνης. Όχι μόνο γιατί ο Δικέφαλος συνέχισε τη σταθερά ανοδική του πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά γιατί μέσα στο χορτάρι είδαμε να ξεδιπλώνεται ξανά το ελληνικό στοιχείο — αυτό που για χρόνια αποτελούσε σήμα κατατεθέν του συλλόγου.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το ματς Κυπέλλου με τέσσερις Έλληνες παίκτες στη βασική ενδεκάδα — Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας και Μύθου — και το ολοκλήρωσε με πέντε, καθώς στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν οι Θυμιάνης και Μπέρδος.

Μια επιλογή που δεν ήρθε τυχαία από τον Λουτσέσκου, αλλά ως φυσική συνέπεια της αγωνιστικής διαχείρισης και της εμπιστοσύνης που δείχνει σε νέα παιδιά. Στα 60 λεπτά, με το σκορ ήδη στο 4-0, ο Ρουμάνος τεχνικός άνοιξε το rotation δίνοντας πολύτιμες ανάσες στους βασικούς και την ευκαιρία συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που διψούν να αποδείξουν ότι αξίζουν ρόλο.

Η εικόνα ήταν χαρακτηριστική: στο δεύτερο ημίχρονο, στο χορτάρι βρέθηκε μια ενδεκάδα που μόνο τέσσερις από τους έντεκα προέρχονταν από τη “βαριά” 16άδα του ρόστερ. Ο Ζίβκοβιτς, ο Κεντζιόρα, ο Παβλένκα, ο Οζντόεφ, ο Καμαρά και ο Γιακουμάκης δεν αγωνίστηκαν καθόλου. Οι Μεϊτέ και Κωνσταντέλιας έπαιξαν για μία ώρα και στη συνέχεια παραχώρησαν τη θέση τους. Ένα ιδανικό βράδυ για να φρεσκάρει η ομάδα, αλλά και να κερδίσει το μέλλον της.

Ο Ανέστης Μύθου, μόλις 18 ετών, έγραψε τη δική του μικρή ιστορία. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ, λίγες μόλις μέρες μετά το πρώτο του τέρμα με τον ΠΑΟΚ Β απέναντι στον Ηρακλή. Ο Δημήτρης Μπέρδος, 17 ετών, πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στην Τούμπα, ζώντας το όνειρο κάθε παιδιού που προέρχεται από τις ακαδημίες. «Ήταν το όνειρό μου να αγωνιστώ στην Τούμπα», είπε συγκινημένος μετά το ματς. Μαζί με τον Μύθου, με τον οποίο ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά στις ίδιες υποδομές, συνθέτουν την ελπίδα του αυριανού ΠΑΟΚ.

Στα θετικά και η επιστροφή του Κωνσταντίνου Θυμιάνη, που πήρε μισή ώρα συμμετοχής, δείχνοντας ότι βρίσκεται και πάλι σε καλό δρόμο. Ο Λουτσέσκου, μετρώντας πλέον 27 ενεργούς ποδοσφαιριστές, δείχνει πως η ομάδα του δεν είναι πια «κλειστό κλαμπ», αλλά ένα σύνολο που λειτουργεί με βάση την αξιοκρατία και την ετοιμότητα. Όπως τόνισε ο ίδιος μετά το ματς: «Η δυνατότητα να ανοίγουμε το rotation μάς δίνει φρεσκάδα, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Όλοι οι παίκτες μας είναι ενεργοί και αυτό με ικανοποιεί».

Ανάμεσα στους νεοφερμένους, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο αρχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή. Ο Ιταλός μέσος προσαρμόζεται σταθερά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο τεχνικό να τον χαρακτηρίζει «παίκτη που φτάνει στο επίπεδο να θεωρείται βασικός». Στα ίδια επίπεδα προσαρμογής κινείται και ο συμπατριώτης του Βολιάκο, που δείχνει διάθεση και ενέργεια στις προπονήσεις. Από την άλλη, ο Λούκα Ιβανούσετς πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα «ασπρόμαυρα», βρίσκοντας επιτέλους την αυτοπεποίθηση που έψαχνε για να αφήσει πίσω την περίοδο προσαρμογής.

Το εντυπωσιακό είναι πως αυτή η ελληνική «νότα» δεν εμφανίστηκε μόνο στο Κύπελλο. Και στη Λιλ, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τρεις Έλληνες στη βασική ενδεκάδα — Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας — ενώ με τις εισόδους των Γιακουμάκη και Πέλκα έφτασε τους πέντε. Μια απόδειξη ότι ο Λουτσέσκου όχι μόνο δεν φοβάται να εμπιστευτεί Έλληνες παίκτες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά το θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του.

Σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ διεκδικεί πρωταθλήματα και διακρίσεις στην Ευρώπη, το γεγονός ότι διατηρεί ισχυρό ελληνικό κορμό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί το μέλλον δεν χτίζεται μόνο με μεταγραφές, αλλά με τα παιδιά που κουβαλούν μέσα τους την ψυχή του συλλόγου. Και αυτό το βράδυ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έδειξε πως διαθέτει και τα δύο: ποιότητα και ταυτότητα.