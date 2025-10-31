- H δράση του Champions League συνεχίζεται στο MEGΑ: Μπριζ – Μπαρτσελόνα την Τετάρτη στις 22:00
- «Αδέλφια»… από άλλη μάνα: Η ιστορία δύο Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών που θα αγωνιστούν στον τελικό του Copa Libertadores
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογήθηκε ο Χρήστος Παππάς – Εντός της ημέρας και οι απολογίες Κασιδιάρη – Λαγού
Δημοφιλή
- 1
Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής
- 2
Πρίγκιπας Άντριου: Οι τρεις λόγοι για την καθαίρεση - «Μια συνηθισμένη Αμερικανίδα έριξε έναν Βρετανό πρίγκι
- 3
Γιατί προχωρούν τα ΕΛΤΑ στο κλείσιμο των καταστημάτων - Οριστική η απόφαση λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος
- 4
Δώρο Χριστουγέννων 2025: Η ανατροπή που κανείς δεν περιμένει - Ποιοι θα πάρουν ολόκληρο και ποιοι μισό
- 5
Λαγουβάρδος στα «ΝΕΑ» για λειψυδρία: Αν έχουμε έναν πολύ κακό χειμώνα μπορεί να ζήσουμε καταστάσεις του '90
- 6
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει να διαγράψει σήμερα την Βούλτεψη
- 7
Η Άγκυρα περιμένει και τους πυραύλους Meteor - Γιατί δεν καταγράφεται ανησυχία στην Αθήνα
- 8
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτηρίτο μπλόκο στον ΒΟΑΚ στο Ρέθυμνο
- 9
Εμμένει στις θέσεις του ο Μητροπολίτης Δωδώνης: «Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση»
- 10
Κληρονόμοι, προσοχή: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου για τις διαθήκες
Σκάνδαλο στο NBA: Καλείται για εξηγήσεις ο Άνταμ Σίλβερ στο Κονγκρέσο
Ο Άνταμ Σίλβερ καλείται να καταθέσει ενώπιον του Κονγκρέσου για ένα σκάνδαλο που έχει σοκάρει το NBA, με εμπλοκή παικτών και προπονητών. Οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή φέρνουν σοβαρές προκλήσεις για τη Λίγκα και η κατάθεση του Σίλβερ αναμένεται να επηρεάσει τη μελλοντική πολιτική για τον στοιχηματισμό στο NBA.
Ο ΠΑΟΚ των Ελλήνων: Η επιστροφή του «ασπρόμαυρου» DNA
Στη Λιλ έδειξε χαρακτήρα και ψυχή ευρωπαϊκής ομάδας. Στην Τούμπα, λίγες μέρες αργότερα, παρουσίασε ξανά κάτι εξίσου σημαντικό: το ελληνικό του πρόσωπο.
Πρόβλημα με Έσε στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Άρη
Αναστάτωση επικρατεί στους «ερυθρόλευκους» σχετικά με την κατάσταση του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Πέμπτης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.
Η φιλοσοφία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως τη διαμόρφωσε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν γνωστός για τους αυστηρούς κανόνες του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ορισμένα από τα μέτρα που έθεσε για τους ποδοσφαιριστές του ενδέχεται να προκαλέσουν έκπληξη, ενώ συνεχίζουν να επηρεάζουν τη νοοτροπία των μεγάλων ομάδων.