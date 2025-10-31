Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την απαγόρευση της συγκέντρωσης που είχε προγραμματιστεί για αύριο στο Μέγαρο Μουσικής, με αφορμή εκδήλωση προς τιμήν της νέας πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απαγόρευση αφορά και κάθε «σχετική συνάθροιση» σε εκτεταμένη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στις 16:30, στο Μέγαρο Μουσικής (Πάρκο Ελευθερίας).

Η συγκέντρωση είχε διοργανωθεί από μέλη της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση» με σύνθημα «Ενάντια στην Υποδοχή της Σιωνίστριας Αμερικανίδας Πρέσβη».

Η απαγόρευση ισχύει από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου έως τις 06:00 της Κυριακής 2 Νοεμβρίου και καλύπτει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Λεωφόρος Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Μάχης Αναλάτου, Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου, Εφέσου, Λεωφόρος Συγγρού, Λαγουμιτζή, Παναγή Τσαλδάρη, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη διότι από τη διεξαγωγή των συναθροίσεων υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σημαντική διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής.