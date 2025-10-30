Μια ομάδα ένοπλων ανδρών ντυμένων ως αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε ένα εργαστήριο χρυσού στη νότια Γαλλία. Οι κακοποιοί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έφεραν όπλα έβαλαν στο στόχαστρο το εργαστήριο Pourquery στη Λυών, το οποίο ασχολείται με πολύτιμα μέταλλα, το απόγευμα της Πέμπτης.

Η διάρρηξη έλαβε χώρα γύρω στις 2 μ.μ., με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν πώς οι ένοπλοι ληστές, που φορούσαν ψεύτικα περιβραχιόνια αστυνομικών, έσπασαν τα παράθυρα του εργαστηρίου πριν εισέλθουν.

BREAKING: Dawn Heist in Lyon! 🚨 Heavily armed robbers, posing as cops, blasted their way into France’s historic Pourquery Laboratory (est. 1912) in Lyon’s 8th arrondissement today, Oct. 30, 2025. Expl0sives rocked the precious metals facility, followed by gunfire as they… pic.twitter.com/E0LKBspeOM — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 30, 2025

Βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους φερόμενους εγκληματίες, που φορούν στολές αστυνομικών, να χρησιμοποιούν μια σκάλα για να περάσουν τον φράχτη του εργαστηρίου, πριν τους δούμε να φορτώνουν ένα μικρό λευκό φορτηγάκι και να φεύγουν από τον τόπο του εγκλήματος.

Στο βίντεο ακούγεται ένας μάρτυρας να καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Γεια σας, έχουμε μια μεγάλη έκτακτη ανάγκη, βρισκόμαστε σε ένα γραφείο στο Parc de l’Artillerie. Γίνεται κάποια ληστεία. Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο και τώρα κάποιοι ληστές ληστεύουν το εργαστήριο. Έχουν καλασνίκοφ, έχουν όπλα», λένε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πέντε ύποπτοι έχουν συλληφθεί και ότι τα κλεμμένα αντικείμενα έχουν ανακτηθεί.

Πέντε υπάλληλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

ALERTE – Braquage à l’explosif d’un laboratoire de métaux précieux à #Lyon par un commando de cinq hommes lourdement armés et en faux policiers. Les braqueurs ont été interpellés avec leur butin peu après par la BRI. Un véhicule des démineurs est sur place (Le Progrès/ Actu Lyon… pic.twitter.com/hPmAM4npyE — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 30, 2025

