Αποτελέσματα όπως το χθεσινό στο Κύπελλο έχουν περισσότερο διεκπεραιωτικό χαρακτήρα για ομάδες όπως ο Άρης,στο πλαίσιο της επίτευξης ενός στόχου όπως η πρόκριση στο Κύπελλο. Με πιο απλά λόγα, το ζητούμενο δεν είναι να πείσεις…

Ακόμα και αν το έκανε πάντως ο Άρης, δεν θα ήταν ικανό να προσφέρει στο κλαμπ την ηρεμία ή την αισιοδοξία που αναζητά για τη συνέχεια, κουβαλώντας και πάλι όλα τα ζητήματα που έχουν συσσωρευτεί το τελευταίο διάστημα.

Ο Άρης λίγο έλειψε να τα κάνει… μαντάρα, αλλά στάθηκε τυχερός και ταυτόχρονα ουσιαστικός με το γκολ του Σούντμπεργκ που επανέφερε την τάξη μετά την προσωρινή ισοφάριση του Αιγάλεω.

Είναι άδικο να κριθεί η ομάδα αποκλειστικά από το χθεσινό ματς και τις ιδιαίτερες συνθήκες του, όπως το… χωράφι στο οποίο αγωνίστηκε. Δεν είναι, όμως, ούτε δικαιολογία για να «χρυσώσει» κανείς το χάπι ή να καλύψει τις αδυναμίες που υπάρχουν. Εξάλλου, δεν περιμέναμε αυτό το παιχνίδι για να διαπιστώσουμε τη στασιμότητα στη βελτίωση του Άρη μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μονό θετικά σε ατομικό επίπεδο μπορείς να κρατήσεις.

Πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. η ψυχολογική ώθηση από τις εμφανίσεις των Μορόν, Μόντσου και Μορουτσάν, καθώς και η σταθερά ανοδική παρουσία του Σούντμπεργκ όσο αυξάνει ο χρόνος συμμετοχής του. Πέραν αυτών, τίποτε περισσότερο,

Πλέον ο Άρης έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο ντέρμπι, το οποίο γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό λόγω των πολλών προβλημάτων. Ο Χιμένεθ θα ταξιδέψει στο «Καραϊσκάκης» με επτά απουσίες: χωρίς τα αριστερά μπακ, χωρίς τον Φαμπιάνο και χωρίς τον Διούδη. Πρόκειται για κομβικές απώλειες παικτών που έχουν σημαντικό ρόλο στο ροτέισον. Επιλογές υπάρχουν, αλλά όχι στον ιδανικό βαθμό, με τον Ανδαλουσιανό να παραμένει προβληματισμένος για την κατάσταση που καλείται να διαχειριστεί.

Την ίδια στιγμή, γνωρίζει πως η πίεση μεγαλώνει για να παρουσιάσει μια πιο πειστική εικόνα. Η επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος αποτελεί για εκείνον ορόσημο. Ως τότε, ο Άρης οφείλει να δείξει πρόσωπο ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό και να πάρει τη νίκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.