Οι ομάδες του ελληνικού Big-5 παλεύουν φέτος με ένα κύμα τραυματισμών που δυσκολεύει τον προγραμματισμό των προπονητών και επηρεάζει καθοριστικά τις επιλογές στα κρίσιμα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, παρά την ένταση πρωταθλήματος, Κυπέλλου και Champions League, μετράει μέχρι στιγμής τις λιγότερες απώλειες, ωστόσο οι Ζέλσον Μάρτινς και Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένουν εκτός, με αμφίβολη τη συμμετοχή τους στα επόμενα ματς.

Η ΑΕΚ εμφανίζεται επίσης προβληματισμένη, με τους Νίκλας Ελίασον που χειρουργήθηκε και θα λείψει αρκετές εβδομάδες, Ρομπέρτο Περέιρα, Ζίνι και τον Λούκα Γιόβιτς να χάνει το παιχνίδι με τον Παναιτωλκό, ενώ ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς καλείται να βρει λύσεις ώστε η ομάδα να παραμείνει ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Παναθηναϊκός βιώνει δύσκολες στιγμές στην άμυνα και το κέντρο, καθώς οι Τάσος Μπακασέτας, Ρενάτο Σάντσες, Πελίστρι, Σίριλ Ντέσερς, Γιάννης Μπόκος και Ντάβιντε Καλάμπρια παραμένουν εκτός, αναγκάζοντας τον Ράφα Μπενίτεθ να στηριχθεί σε νεαρούς παίκτες και εναλλακτικές λύσεις που θα τον βοηθήσουν στις υποχρεώσεις που έχει η ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ, παρά την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζει προβλήματα σε κρίσιμες θέσεις, με τον Δημήτρη Πέλκα, Μαντί Καμαρά, Ζόαν Σάστρε και Δημήτρη Χατσίδη εκτός, ενώ οι προπονήσεις των τραυματιών συνεχίζονται με ατομικό πρόγραμμα.

Παράλληλα ο Άρης, χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ταλαιπωρείται από αρκετούς τραυματισμούς, με σημαντικές απουσίες όπως οι Καντεβέρε, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Διούδης και Χάμπριελ Μισεχόι, ενώ οι πρόσφατοι τραυματισμοί του Χαμζά Μεντίλ και Τάσου Δώνη προσθέτουν νέους πονοκεφάλους στον Μανόλο Χιμένεθ.

Η φετινή σεζόν δείχνει πως οι τραυματισμοί θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ομάδων στη Stoiximan Super League αλλά και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, με κάθε απουσία να μετράει και να αλλάζει τα πλάνα των τεχνικών.