Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Ιδιοκτήτες ακινήτων

Μείωση φορολογίας

Ποιες αλλαγές έρχονται με το νέο καθεστώς:

1) Ποια θα είναι τα νέα τεκμήρια

2) Πού διαμορφώνεται η φοροελάφρυνση για όσους αποκτούν εισόδημα από ενοίκια

3) Ποιο είναι το έξτρα μπόνους για όσους ανοίγουν τα σπίτια τους στην αγορά

4) Τι θα ισχύσει με τη φορολογική μεταχείριση των Airbnb

Εγκαίνια με μια ξεχωριστή τελετή

Πεντάγωνο αντάξιο της ισχύος

• Τι μας έκανε εντύπωση από τη χθεσινή παρουσίαση

• Ενα «παρών», δύο «απών» και πάρα πολύς κόσμος

Neuropublic – Gaia Επιχειρείν

Δεν ξέρω, δεν άκουσα και δεν είδα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

• «Δεν έχουμε ευθύνη να εξετάζουμε τη νομιμότητα της εντολής» δήλωσε η εκπρόσωπος της Neuropublic

• Ο Μητσοτάκης ζήτησε υπομονή από τους αγρότες

Τουρκία

Τελικά τα Eurofighter θα «φορούν» και Meteor

Ενθετο Υγεία

Τα 5 σημεία – κλειδιά για τον καρκίνο του προστάτη

Ολλανδία

Στροφή προς το Κέντρο, δεύτερη η Ακροδεξιά

• Τι έδειξε το exit poll

Δημογραφικό

Οι δήμοι επιδοτούν τα νέα ζευγάρια με πάνω από 2 παιδιά

Με το… Grokipedia

Ο πόλεμος του Μασκ με τη Wikipedia

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Μονακό 87-92

Νικητής στο θρίλερ ο Σπανούλης

Κύπελλο

5-0 ο Ολυμπιακός με θωρηκτό Γιάρεμτσουκ

Στο τέλος λυτρώθηκε η ΑΕΚ (1-0)

Με ανατροπή (2-1) ο ΠΑΟ