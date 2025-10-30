Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός ενός απίστευτου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) επί της λεωφόρου Λένορμαν στον Κολωνό, όταν το όχημά του προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο όχημα.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 19:20 επί της Λένορμαν 270 στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σύμφωνα με πληροφορίες τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα βρισκόταν ακινητοποιημένα στον ερυθρό φωτεινό σηματοδότη, όταν ένα πέμπτο όχημα προσέκρουσε στο τελευταίο,

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού του πέμπτου οχήματος.