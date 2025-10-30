Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του το βράδυ του Σαββάτου στο Μοσχάτο μίλησε ο πατέρας του ανήλικου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη έξι εφήβων ηλικίας 14 και 15 ετών.

«Το Σάββατο, γύρω στις 19:40, ενώ βρισκόμουν εκτός Αθηνών, με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο και μου είπε: «Μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι να κάνω;». Του απάντησα «σε βλέπω από το GPS, μείνε εκεί που είσαι», περιέγραψε ο κ. Γιώργος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, το παιδί του δέχθηκε επίθεση από περίπου 15 άγνωστα άτομα. «Ήταν παιδιά άλλης ηλικίας, δεν τα γνώριζε. Όλα ξεκίνησαν όταν στην παρέα τους ήταν μια κοπέλα, στην οποία ο γιος μου φώναξε κάποιο υποκοριστικό. Ένας από τους δράστες νόμιζε ότι το είπε για εκείνον και του είπε “θα δεις τι θα συμβεί”, παρότι ο γιος μου του εξήγησε ότι δεν απευθυνόταν σε αυτόν».

Ο 13χρονος, σύμφωνα με τον πατέρα του, «αντέδρασε ψύχραιμα. Δεν σήκωσε χέρι σε κανέναν. Μου είπε “μπαμπά, δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστάτευα μόνο το κεφάλι και το σώμα μου”».

Ο πατέρας ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες «ήταν παιδιά από άλλα σχολεία» και ότι «κάποιοι είναι γνωστοί σαν “συμμορία 183”, από τον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου».

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου–Ταύρου ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τους έξι ανήλικους το απόγευμα της Κυριακής (26/10), ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ενδεικτικό της θρασύτητας των δραστών είναι ότι, μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης, ένας από αυτούς πλησίασε το θύμα και το χαστούκισε στο πρόσωπο.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα ανήλικοι.