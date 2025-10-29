Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία δοκίμασε μια υπερ-τορπίλη με πυρηνική ικανότητα, τον «Ποσειδώνα», και ότι η δοκιμή στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν περιγράψει τον «Ποσειδώνα» ως μια νέα κατηγορία όπλου αντίποινων, ικανό να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό που θα καταστήσουν τις παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.

Putin says Russia tested its “Poseidon” torpedo yesterday “The power of Poseidon far exceeds that of our most advanced intercontinental missile, Sarmat. There’s nothing like it in the world,” Putin said. Poseidon is a Russian nuclear-powered unmanned underwater vehicle,… pic.twitter.com/vJrTAZr7hV — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2025

Ο Πούτιν είπε στους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

«Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε με κινητήρα εκτόξευσης από υποβρύχιο-φορέα, αλλά και να εκτοξεύσουμε την πυρηνική μονάδα στην οποία αυτή η συσκευή πέρασε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πούτιν.

«Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ισχύς του «Ποσειδώνα» ξεπέρασε τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat.

Δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ από τη Ρωσία – Ποιες οι δυνατότητες του «αθέατου» Burevestnik

Στο μεταξύ σύμφωνα με ενημέρωση του επικεφαλής του γενικού επιτελείου στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που δημοσιεύθηκε στις 26/10 η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, ονόματι Burevestnik,

Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Πούτιν ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

Владимир Путин сообщил о успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, эти ракеты с ядерной энергетической установкой являются уникальными и не имеют аналогов в мире. “Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты” pic.twitter.com/j0k9LBwgU8 — Ученик Штирлица4 (@max_otto4) October 26, 2025

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Σε δηλώσεις του ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.