Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ανάμεσά τους 22 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, ύστερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 22 παιδιά και πολλές γυναίκες, από τα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύονται από χθες (Τρίτη) το βράδυ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Μπασάλ έκανε λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, καταγγέλλοντας παράλληλα την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα.

Απώλειες και στον ισραηλινό στρατό

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε την Τρίτη στη Γάζα. Ο 37χρονος Γιόνα Εφραίμ Φέλντμπαουμ «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.