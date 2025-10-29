Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μάχης στα νότια της Γάζας, ενώ ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Το περιστατικό αποτελεί το πιο πρόσφατο δοκιμαστικό σημείο για την εύθραυστη συμφωνία ειρήνευσης που επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα, με τη διαμεσολάβηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».