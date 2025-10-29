Με δυναμισμό και αποφασιστικότητα οι παραγωγοί στα Χανιά παίρνουν στα χέρια τους την κατάσταση, συμμετέχοντας στο πανελλαδικό κύμα διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές τους και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από νωρίς το μεσημέρι (στις 12.00) θα συγκεντρωθούν στη γέφυρα των Μουρνιών και στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, ανάμεσα στους κόμβους Σούδας και Μουρνιών, στο ύψος των Τσικαλαριών, στέλνοντας το μήνυμά τους.

Τα αιτήματά τους είναι συγκεκριμένα και καίρια, άμεσες ενισχύσεις βάσει πραγματικής παραγωγής, αποζημιώσεις για τις απώλειες λόγω πανώλης, δίκαιες τιμές στο γάλα και το κρέας, αλλά και συμμετοχή στη χάραξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι παραγωγοί των Χανίων κάνουν σαφές ότι διεκδικούν τα αυτονόητα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν από τη γη τους.

Σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων αναφέρει τα εξής αιτήματα:

1) Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

2) Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα δεν το δικαιούται.

3) Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.

4) Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.

5) Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.

6) Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.

7) «Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.

8) Η ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.

9) Κατώτερες εγγυημένες τιμές στο γάλα και στο κρέας.