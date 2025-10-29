Φωτιές άναψαν το βράδυ της Τετάρτης (29/10) οι κτηνοτρόφοι στο μπλόκο του Ηρακλείου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διαμηνύουν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα είναι διαρκείας, ενώ έχουν δηλώσει, ότι θα μείνουν στο μπλόκο του Καρτερού, μέχρι να συναντηθούν είτε με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι κτηνοτρόφοι άνοιξαν τον δρόμο στις 8:00 το βράδυ για να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία, αλλά τόνισαν ότι περίπου στις 9:00 το βράδυ ο αυτοκινητόδρομος θα κλείσει και πάλι και θα παραμείνει έτσι για όλη τη νύχτα. «Πλέον δεν έχουμε άλλη λύση, οδηγούμαστε στον αφανισμό», δήλωσε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης. «Δεν μας νοιάζει να πάμε και φυλακή» δήλωσε στην Τηλεόραση CRETA, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που έχει ανοίξει με τους τουριστικούς φορείς του νησιού, λόγω των προβλημάτων που δημιουργούν οι κινητοποιήσεις τους.

«Πειράξαμε τους φίλους μας του ξενοδόχους, που δεν παίρνουν ένα κιλό τυρί από κρητικό παραγωγό και από πάνω θα μας κάνουν και μηνύσεις», δήλωσε ο κ. Τρανταφυλλάκης. Οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

Φωτιές και στα Χανιά – Αποκλεισμένος ο ΒΟΑΚ

«Ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε», αναφέρουν οι παραγωγοί στα Χανιά, οι οποίοι έχουν επίσης αποκλείσει τον ΒΟΑΚ. Οι κτηνοτρόφοι του νομού δίνουν δυναμικό «παρών» στο μπλόκο και καλούν την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο. «Αν δεν μας ακούσουν, θα κλείσουμε και αεροδρόμια και λιμάνια», δήλωσε το μέλος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου του νομού, Νεκτάριος Φυτουράκης.

Οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων σε όλο το νησί έχουν δημιουργήσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις, με τους παραγωγούς να ζητούν την κατανόηση των πολιτών αφού όπως τονίζουν «δεν έχουν άλλον τρόπο πίεσης».