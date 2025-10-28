Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσε Σον Χούι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν «πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων.

Η Τσε Σον Χούι μετέφερε στον ρώσο πρόεδρο τους «αδελφικούς χαιρετισμούς» του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η επίσκεψη της επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας για τη συνεργασία των δύο χωρών.

Η Βόρεια Κορέα φέρεται να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία.

Κατά την παραμονή της στη ρωσική πρωτεύουσα, η Τσε Σον Χούι είχε επίσης συνομιλίες με τον ρώσο ομόλογό της, Σεργκέι Λαβρόφ. Σύμφωνα με το KCNA, οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν σύμπτωση απόψεων σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας και στις διεθνείς εξελίξεις.

Κατά τις συνομιλίες, η βορειοκορεάτισσα υπουργός εξέφρασε την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Ρωσίας «να ξεριζώσει τα αίτια της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ υπογράμμισε τη στήριξη της Μόσχας στις προσπάθειες της Πιονγκγιάνγκ να διαφυλάξει τα συμφέροντα ασφαλείας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σύμφωνα με το KCNA.