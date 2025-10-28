Σοκ και οδύνη προκάλεσε σε οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανακάλυψη ότι μέσα στο φέρετρο του αγαπημένου τους ανθρώπου βρισκόταν το σώμα ενός αγνώστου – ένα περιστατικό που, σύμφωνα με την οικογένεια, οδήγησε έναν συγγενή σε καρδιακή προσβολή από το σοκ.

Οι συγγενείς του Joey Espinosa είχαν συγκεντρωθεί σε γραφείο τελετών στην Καλιφόρνια για να του πουν το τελευταίο αντίο. Όπως περιέγραψε η θεία του, Laura Levario, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν είδε ένα φέρετρο που δεν θυμόταν να έχει επιλέξει.

Στη συνέχεια, όπως είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο KSLA, συνειδητοποίησε με τρόμο πως το σώμα μέσα στο φέρετρο δεν ήταν του ανιψιού της. “Παρατήρησα ότι το σώμα δεν ήταν του ανιψιού μου και το φέρετρο που είχαμε επιλέξει δεν υπήρχε“, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι το σοκ προκάλεσε στον σύζυγό της καρδιακή προσβολή, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε μηχανική υποστήριξη και να συνέλθει τρεις ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η οικογένεια οδηγήθηκε αρχικά σε άλλη αίθουσα του γραφείου τελετών Forest Lawn Covina Hills, όπου βρισκόταν και πάλι λάθος φέρετρο. Χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να εντοπιστεί ο σωστός χώρος και να μπορέσουν να αποχαιρετήσουν τον Joey. “Δεν ήξεραν πού ήταν το σώμα του ανιψιού μου”, είπε η Laura, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως “τη χειρότερη εμπειρία που είχαμε ποτέ”.

Η εταιρεία Forest Lawn απέδωσε το συμβάν σε “πρόβλημα προγραμματισμού“ και, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, προσέφερε στην οικογένεια αποζημίωση 200 δολαρίων. Το ποσό, ωστόσο, ήταν ελάχιστο σε σχέση με το κόστος της τελετής, που έφτασε σχεδόν τα 20.000 δολάρια.

Η οικογένεια Espinosa έχει κινηθεί νομικά εναντίον του γραφείου τελετών, καταθέτοντας αγωγή για ψυχική οδύνη και αμέλεια. Ο δικηγόρος τους δήλωσε στο CBS News: “Αντί να θρηνούν τον άνθρωπό τους, έψαχναν για το σώμα του. Όταν πληρώνεις τόσα χρήματα σε ένα μέρος όπως το Forest Lawn, περιμένεις να κάνουν σωστά τη δουλειά τους“.

Παρόμοιο περιστατικό στη Βόρεια Καρολίνα

Λίγο καιρό πριν, δύο αδελφές στη Βόρεια Καρολίνα έζησαν παρόμοιο σοκ, όταν αντί για τη μητέρα τους βρήκαν στο φέρετρο το σώμα μιας άγνωστης γυναίκας ντυμένης με τα ρούχα της.

Οι Jennetta Archer και Jennifer Taylor δήλωσαν ότι δεν υπήρχε καμία ομοιότητα ανάμεσα στις δύο γυναίκες. “Δεν υπήρχε καμία ομοιότητα. Η γυναίκα στο φέρετρο ήταν πολύ μικρότερη σε μέγεθος – τα ρούχα της μητέρας μας της ήταν τεράστια“, είπε η Jennetta.

Το λάθος αποκαλύφθηκε όταν το προσωπικό του γραφείου Hunter’s Funeral Home εντόπισε τη σωρό της μητέρας τους, Mary Archer, στην αίθουσα ταρίχευσης. Παρότι το γραφείο ισχυρίστηκε πως είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την οικογένεια, οι αδελφές υποστήριξαν ότι δεν έλαβαν ποτέ κάποια ειδοποίηση.

Τελικά, τα σώματα ανταλλάχθηκαν και η τελετή πραγματοποιήθηκε κανονικά, ωστόσο η εμπειρία άφησε βαθιά τραύματα στις οικογένειες των θυμάτων.

Πηγή: mirror.co.uk