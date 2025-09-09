Στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας, μια οικογένεια βιώνει ανείπωτο πόνο, καθώς ο πατέρας κατέρρευσε την ώρα της κηδείας του γιου του. Ο 61χρονος Νόρμαν Γουάιτ υπέστη καρδιακή προσβολή τη στιγμή που το φέρετρο του παιδιού του έμπαινε στην εκκλησία. Η κόρη του είπε ότι η απίστευτη αυτή τραγωδία έχει αφήσει την οικογένεια σε κατάσταση «απόλυτου σοκ».

Η τραγική ιστορία του γιου του

Ο Νόρμαν ήταν στην τελετή για τον γιο του, Ντέιβιντ Μπεϊλίτσκι 41 ετών ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στον καναπέ ενός μέλους της οικογένειάς του.

Ο Ντέιβιντ, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, πέθανε μετά από μακροχρόνια μάχη με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, ακριβώς δέκα χρόνια μετά την τελετή μνήμης για τα δίδυμα αγόρια του, Κάρσον και Ντέικον, που είχαν γεννηθεί νεκρά.

Η Σαντέλ Μπεϊλίτσκι, αδερφή του Ντέιβιντ, είπε ότι τα πήγαινε πολύ καλά απέχοντας από τα ναρκωτικά και ότι η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Νόρμαν με τον γιο του Ντέιβιντ σε μικρή ηλικία. Πηγή φωτό: UGC

Περιέγραψε τον θάνατο του αδελφού της στην επέτειο της μνήμης των γιων του και τον θάνατο του πατέρα της στην κηδεία του ως κάτι που θα περίμενες να δεις σε μια ταινία.

Η 42χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών είπε: «Ήταν τόσο τραυματικό, δεν θα σκεφτόσουν ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσες να το γράψεις.

«Νομίζω ότι ράγισε η καρδιά του»

Η Σαντέλ είπε: «Όταν μπήκαμε στο παρεκκλήσι και καθίσαμε, κοίταξα γύρω μου και ρώτησα «πού είναι ο μπαμπάς μου;»». Τότε κάποιος της είπε ότι ο Νόρμαν είχε καταρρεύσει και βγήκε έξω να δει τι συνέβαινε.

Το παρεκκλήσι άδειασε ενώ κλήθηκε το ασθενοφόρο και ο Νόρμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Σαντέλ πήγε μαζί του στο ασθενοφόρο και η υπόλοιπη οικογένεια συνέχισε την κηδεία πριν λάβει το τηλεφώνημα ότι ο Νόρμαν, πατέρας επτά παιδιών, είχε πεθάνει.

Ο θάνατός τους άφησε ένα τεράστιο κενό στη ζωή των οικογενειών τους και η Σαντέλ είπε ότι δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει το σοκ.

Είπε ότι ο Νόρμαν δεν είχε καρδιακά προβλήματα πριν από τον τραγικό θάνατό του.

«Νομίζω ότι πρέπει να πέθανε από ραγισμένη καρδιά. Νομίζω ότι το να βλέπει όλη την οικογένεια μαζί έτσι πρέπει να ήταν πάρα πολύ για αυτόν», είπε η Σαντέλ.

Για περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την κηδεία του Ντέιβιντ, η Σαντέλ είπε ότι βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ, ανίκανη να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

Πηγή: Daily Mail