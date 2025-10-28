Ο Χάμες Ροντρίγκες ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Λεόν, με τον Κολομβιανό μεσοεπιθετικό να βρίσκεται στην ομάδα του Μεξικού μέχρι τις 8 Νοεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που λήγει και το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, οι άνθρωποι της Λεόν αποφάσισαν να μην του προσφέρουν ανανέωση, καθώς οι πρόσφατες εμφανίσεις του δεν ήταν ικανοποιητικές για τα δεδομένα της ομάδας.

Ο 34χρονος παίκτης, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23, εντάχθηκε στη Λεόν τον Ιανουάριο του 2025, μετρώντας έκτοτε 32 συμμετοχές, 5 γκολ και 8 ασίστ.