Σήμερα Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, είναι η Επέτειος του «ΟΧΙ» και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Σκέπης, Αγίων Βήλης και Ευνίκης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Νεφέλη*,

Βήλη,

Βίλια,

Ευνίκη,

Ευνίκα.

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον Ιταλογερμανικό ζυγό.

Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ».

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεων και η Διεθνής Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου.

Ανατολή ήλιου: 06:47 – Δύση ήλιου: 17:30

🌘 Σελήνη 25.9 ημερών