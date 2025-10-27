Δύο αδέλφια που είχαν χωριστεί βρέφη επανενώθηκαν ύστερα από 57 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν ότι ζούσαν μόλις λίγα τετράγωνα μακριά στην πόλη Καέν της Γαλλίας. Την απίστευτη αυτή ιστορία αποκάλυψε η εφημερίδα Ouest-France, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην επανένωσή τους.

Η ιστορία ξεκίνησε το 2022, όταν ο 59χρονος Φρεντερίκ Σκελό ανακάλυψε σε ένα παλιό οικογενειακό βιβλίο πως είχε έναν αδελφό, τον Ζαν-Μαρκ, γεννημένο το 1968 στη Φλέρ της Νορμανδίας. Το παιδί είχε δοθεί αρχικά σε παραμάνα και στη συνέχεια στις κοινωνικές υπηρεσίες του Αλενσόν για υιοθεσία.

Αδυνατώντας να αποκτήσει πρόσβαση στον φάκελο υιοθεσίας, ο Φρεντερίκ, καθηγητής φυσικής αγωγής στο πανεπιστήμιο, ζήτησε τη βοήθεια της Ouest-France. Η εφημερίδα δημοσίευσε τη μαρτυρία του τον Ιανουάριο του 2025, προκαλώντας συγκίνηση σε χιλιάδες αναγνώστες που μοιράστηκαν την ιστορία του και του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης. Ωστόσο, ο Ζαν-Μαρκ παρέμενε άφαντος.

Η ανατροπή και η ανακάλυψη

Η καθοριστική ανατροπή ήρθε χάρη στην Άνι Ρονσέν, συνταξιούχο και λάτρη της γενεαλογίας από τη Μαγιέν. Συγκρίνοντας εκλογικούς καταλόγους και ληξιαρχικά αρχεία, εντόπισε έναν άνδρα με το όνομα Ζαν-Μαρκ Λεκ, γεννημένο την ίδια ημερομηνία και κάτοικο της Καραντάν στη Μανς. Ο Φρεντερίκ αποφάσισε να του στείλει ένα προσεκτικά διατυπωμένο γράμμα.

Ο Ζαν-Μαρκ ήξερε ότι ήταν υιοθετημένος, αλλά αγνοούσε την ύπαρξη αδελφού. «Ήμουν σοκαρισμένος», είπε αργότερα στην εφημερίδα. Η σύζυγός του, Ζιζέλ, αναζήτησε πληροφορίες στο διαδίκτυο και εντόπισε το άρθρο με τη φωτογραφία του Φρεντερίκ να κρατά τη δική του παιδική φωτογραφία. «Αναγνώρισα αμέσως τον εαυτό μου. Η συγκίνηση ήταν τεράστια», εξομολογήθηκε ο Ζαν-Μαρκ.

Η συγκινητική συνάντηση

Όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, ανακάλυψαν ότι ζούσαν στην ίδια πόλη, την Καέν, μόλις δύο δρόμους μακριά, σύμφωνα με τη Le Parisien. «Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος», ανέφερε ο Φρεντερίκ. Για τον Ζαν-Μαρκ, η συνάντηση ξύπνησε παλιά ερωτήματα για τη μητέρα του: «Πάντα αναρωτιόμουν γιατί με εγκατέλειψε. Ήταν πολύ νέα; Είχε υποστεί βία; Ήταν ακόμα ζωντανή;».

Τελικά, ο Ζαν-Μαρκ κατάφερε να συναντήσει ξανά τη μητέρα του και να επιστρέψει στους τόπους των παιδικών του χρόνων. Σήμερα, οι δύο αδελφοί έχουν αναπτύξει στενή σχέση. «Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα πενήντα χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε συγκινημένοι.