Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην κατάρριψη μπαλονιών που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνται από διακινητές και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της χώρας από τη Λευκορωσία. Η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε πως τα μπαλόνια έχουν προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στην αεροπορική κυκλοφορία πάνω από τη Βαλτική χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του τέσσερις φορές λόγω εισόδου μπαλονιών στον εναέριο χώρο, ενώ κάθε φορά η κυβέρνηση προχωρούσε σε προσωρινό κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία.

Οι λιθουανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων που δρουν από τη Λευκορωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, κατηγορούν τον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι δεν λαμβάνει μέτρα για τον τερματισμό αυτής της πρακτικής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη λευκορωσική πλευρά.

«Υβριδικές επιθέσεις» και μέτρα ασφαλείας

Η πρωθυπουργός Ρουγκινιένε χαρακτήρισε τα περιστατικά «υβριδικές επιθέσεις» και ανακοίνωσε ότι τα συνοριακά περάσματα θα παραμείνουν κλειστά, με εξαίρεση τα ταξίδια διπλωματών και πολιτών της ΕΕ που αναχωρούν από τη Λευκορωσία.

«Σήμερα αποφασίσαμε να λάβουμε τα πιο αυστηρά μέτρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η Λιθουανία, ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ενδέχεται να εξετάσει την επίκληση του άρθρου 4 της Συμμαχίας για διαβουλεύσεις σχετικά με την ασφάλεια.

Αυξανόμενη ένταση στον εναέριο χώρο της Βαλτικής

Η ευρωπαϊκή αεροπλοΐα έχει αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων τις τελευταίες εβδομάδες λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και άλλων παραβιάσεων, που προκάλεσαν αναστάτωση σε αεροδρόμια όπως της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και σε περιοχές της Βαλτικής.

Στις 23 Οκτωβρίου, η Λιθουανία κατήγγειλε ότι δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της για περίπου 18 δευτερόλεπτα. Το περιστατικό οδήγησε σε επίσημη διαμαρτυρία και κινητοποίηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία αρνήθηκε κάθε ευθύνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις τόνισε πως οι παραβιάσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται μεμονωμένα γεγονότα. «Είναι εσκεμμένες προκλήσεις, που έχουν σχεδιαστεί για να αποσταθεροποιήσουν, να αποσπάσουν την προσοχή και να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.