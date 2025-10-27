Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να δει τους παίκτες του να διατηρούν τον ίδιο ρυθμό και τη συγκέντρωση που τους οδήγησε στην ευρεία επικράτηση επί του Βόλου, γνωρίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση του ρόστερ, καθώς το πρόγραμμα των επόμενων ημερών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Αποθεραπεία για τους βασικούς, δουλειά για τους υπόλοιπους

Οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα απέναντι στον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, τόσο στο γυμναστήριο όσο και στην πισίνα, προκειμένου να επανέλθουν πλήρως μετά το έντονο 90λεπτο της Κυριακής. Οι υπόλοιποι παίκτες του ρόστερ δούλεψαν στο γήπεδο, με έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας, την κατοχή και την ταχύτητα στην ανάπτυξη.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Μαντί Καμαρά και Ζοάν Σάστρε υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Ισπανός δεξιός μπακ, που αποχώρησε από το ματς με τον Βόλο λόγω ενοχλήσεων, θα επανεκτιμηθεί στην προπόνηση της Τρίτης (28/10), ώστε να διαπιστωθεί αν θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή για το ματς Κυπέλλου. Ο Καμαρά συνεχίζει να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ ο Πέλκας παραμένει εκτός με στόχο να επιστρέψει σταδιακά μέσα στην εβδομάδα.

Εκτός οι Λόβρεν και Γιακουμάκης

Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Γιώργος Γιακουμάκης δεν συμμετείχαν στην προπόνηση λόγω ίωσης, ενώ ο Δημήτρης Χατσίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Αντίθετα, ο Τόμας Κεντζιόρα επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, αφήνοντας πίσω το χτύπημα που τον ταλαιπώρησε την περασμένη εβδομάδα.

Νέα προπόνηση το απόγευμα της Τρίτης

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης (16:45) στη Νέα Μεσημβρία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να περιμένει νεότερα από το ιατρικό επιτελείο προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για την ενδεκάδα που θα παραταχθεί απέναντι στην ΑΕΛ.

Ο Δικέφαλος, έχοντας βρει ξανά ρυθμό και αυτοπεποίθηση, στοχεύει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και στη διοργάνωση του Κυπέλλου, δείχνοντας συνέπεια και σταθερότητα σε κάθε διοργάνωση.