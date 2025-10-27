Ο Άρης… γυρίζει τον «διακόπτη» από σήμερα και ξεκίνησε την μίνι προετοιμασία του για το Κύπελλο και το ματς της επόμενης Τετάρτης (29/10) κόντρα στο Αιγάλεω.

Ένας ματς που ως γνωστόν θα γίνει στην Καρδίτσα, καθώς το γήπεδο του Αιγάλεω έχει κλείσει για εργασίες μετά και την κάκιστη εικόνα που αντίκρισε όλη η Ελλάδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ πριν έναν μήνα.

Ένα ματς που για τον Άρη είναι η ευκαιρία να χαμογελάσει ξανά, αγνοώντας τη νίκη για πάνω από έναν μήνα. Οπως όμως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδι, έτσι και σε αυτό ο Μανόλο Χιμένεθ ετοιμάζει εκτενέστατο ροτέισον στην ενδεκάδα.

Ο Ανδαλουσιανός έχει και πάλι απουσίες όπως αυτές των Φαμπάνο, Φρίντεκ και Καντεβέρε. Σήμερα, όμως, είδε τον Παναγίδη να προπονείται κανονικά και έτσι θα είναι διαθέσιμος για την αρχική ενδεκάδα λόγω του κανονισμού που υπάρχει για τους “μικρούς”.

Ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα από τον Κάρλες Πέρεθ που… τρέχει για να πάρει έστω κάποια λεπτά στο Κύπελλο μετά από δύο μήνες που ήταν εκτός. Ο Χιμένεθ περιμένει… πως και πως τον 27χρονο άσσο, ελπίζοντας ότι θα του δώσει χρόνο μεθαύριο ώστε να τον ετοιμάσει για τα σημαντικά ματς που ακολουθούν.