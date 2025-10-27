Υπάρχει ένα γεγονός που είναι αδιαμφισβήτητο. Στις δηλώσεις και στις ατάκες στην ΑΕΚ παίρνουν άριστα. Στις πράξεις και στην ουσία, ο βαθμός είναι ξεκάθαρα κάτω από τη βάση. Μπορώ να αρχίσω να αραδιάζω ατάκες για… «αρχιστράτηγους», για «gladiator», για «θα τρίβετε τα μάτια σας», για «δε θα νιώσετε με μένα ντροπή», «από… Οκτώβριο θα είμαστε καλά» και άλλα πολλά glamourάτα τα οποία έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες.

Μπορώ επίσης να μιλήσω για «σφιχτούς» και για… ανοιχτοχέρηδες, για τους παίκτες που δεν έκαναν και αυτούς που δεν κάνουν γιατί είναι κορεσμένοι και κουρασμένοι ή που δεν έχουν… δίψα. Όπως επίσης για τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν το καλοκαίρι, αλλά δεν έγιναν. Θα τα προσπεράσω όμως όλα και θα μείνω μόνο σε αυτά που ειπώθηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο προπονητής της ΑΕΚ και να δηλώνει μετά από μία ήττα από τον Ολυμπιακό, όπου η ομάδα του έκανε το πρώτο σουτ στο 54’ και την πρώτη ευκαιρία στο 90’ ότι: «Είμαι ικανοποιημένος και χαρούμενος από την απόδοση των παικτών μας και τη συμπεριφορά μας που επέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο».

Μου θύμισε μία ατάκα που είχε πει ο Δέλλας μετά από μία ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 4-0: «Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών» και άλλη μία του Αργύρη Γιαννίκη μετά από μία νίκη επί του ΠΑΣ είχε δηλώσει: «Θέλαμε με την επιστροφή του κόσμου να τους δώσουμε τη νίκη αυτή. Τη χαρά, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι ο ΠΑΣ…».

Όταν κόντρα στον Ολυμπιακό που δεν πάτησε ποτέ το πόδι στο γκάζι έχεις αυτή την εικόνα, δεν μπορείς να δηλώνεις ικανοποιημένος! Κατεβάζεις πολύ χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών και των απαιτήσεων! Και δεν είναι μόνο το ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά και αυτό με τον ΠΑΟΚ και αυτό με την Τσέλιε και το πρώτο ημίχρονο με την Κηφισιά και στη Λάρισα…

Δε γίνεται ο προπονητής της ΑΕΚ να δηλώνει: «Αν εξαιρέσουμε το σκορ, δεν πήγε τόσο άσχημα για ματς. Δεχθήκαμε δύο γκολ από πέναλτι και στατική φάση». Σοβαρά τώρα; Αν εξαιρέσουμε το… σκορ; Ο Νίκολιτς οφείλει να αντιληφθεί σύντομα που βρίσκεται. Διότι δε φαίνεται να το έχει καταλάβει. Ούτε αυτός, ούτε οι… από πάνω του!

Είναι δυνατόν να κατεβάζεις την ομάδα στο Φάληρο με μοναδικό στόχο να μη διασυρθεί; Το είχα γράψει και μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ, ότι αν έπαιξε έτσι με τους Θεσσαλονικείς μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια τι θα κάνει στο «Γ. Καραϊσκάκης»; Και όπως συμβαίνει 99 φορές στις 100 περιπτώσεις, αυτή η νοοτροπία έφερε φυσιολογικά την ήττα!

Ο… Ιανουάριος και οι μεταγραφές

Πάμε και στην άλλη την ατάκα που είπε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου για τη μεταγραφική ενίσχυση: «Ίσως κάποιοι παίκτες έχουν κουραστεί, να μην είναι τόσο φιλόδοξοι επειδή είναι καιρό στην ομάδα. Αυτά θα γίνουν βήμα-βήμα».

Ακριβώς το ίδιο είχε πει μετά το τέλος της προετοιμασίας. Δηλαδή, επιστρέψαμε στο σημείο «μηδέν» που βρισκόμασταν το καλοκαίρι. Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου…

Ποιος φταίει λοιπόν αν το καλοκαίρι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε; Ο Νίκολιτς που δεν απαίτησε (δημόσια) σέντερ μπακ, δεξί μπακ, δεξί εξτρέμ; Που εκεί που ήθελε σέντερ φορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά πήρε τον Ζοάο Μάριο; Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος δεν έδωσε τις απαραίτητες «λύσεις» και για παράδειγμα «μπλόκαρε» τρεις μήνες με τον Ντέσερς;

Υπάρχει βεβαίως και η άλλη η ατάκα που δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Ο Νίκολιτς είχε πει μετά τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου ότι «κρατήσαμε κάποια λεφτά για τον Γενάρη». Για ποιο λόγο να «κρατήσεις λεφτά για τον Γενάρη όταν έχεις άμεση ανάγκη;». Η διοίκηση δεν ήταν αυτή που έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν; Αφού υπάρχουν και… χέστηκε η φοράδα στο αλώνι, γιατί δεν έκαναν αυτό που έπρεπε.

Και κάτι τελευταίο… Μέχρι το Γενάρη, υπάρχουν δύο ολόκληροι μήνες με συνεχόμενες «υποχρεώσεις». Σε αυτό το διάστημα τι θα γίνει;

ΥΓ: Νοκ άουτ και ο Ελίασον μέχρι τα… μέσα Νοεμβρίου. Άρα σε αυτό το διάστημα «καθαροί» εξτρέμ είναι μόνο οι Κοϊτά και Κουτέσα. Καλά θα πάει (και) αυτό!