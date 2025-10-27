Η Γουλβς του Βίτορ Περέιρα συνεχίζει να… καταρρέει στην Premier League! Στο «Μολινό» την Κυριακή (27/10), οι «λύκοι» υποδέχθηκαν την Μπέρνλι, δέχθηκαν δύο γκολ στα πρώτα 30 λεπτά, αντέδρασαν και ισοφάρισαν πριν το ημίχρονο, αλλά το γκολ του Φόστερ στο 90+5′ σφράγισε τη νίκη για τους φιλοξενούμενους, αφήνοντας απογοητευμένους τους γηπεδούχους.

Η δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων είναι μεγάλη και τα πράγματα δεν σταμάτησαν μέσα στο γήπεδο! Όταν ο Ζοσέ Σα έφευγε με το αυτοκίνητό του, το πλήθος τον περίμενε έξω για να του εκφράσει την απογοήτευση και την οργή του. Τα social media «πήραν φωτιά» με βίντεο που δείχνουν την ένταση να χτυπάει κόκκινο, με τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να συνομιλεί για αρκετά λεπτά με τους οπαδούς, έχοντας μάλιστα και μια συγκινητική εξομολόγηση.

«Όταν γυρίζω σπίτι, δεν μιλάω στη γυναίκα μου επειδή χάνουμε, επειδή είμαι λυπημένος», είπε στους οπαδούς της Γουλβς ο Πορτογάλος πορτιέρο, ο οποίος παρά την προσπάθεια, φαίνεται να μην μπορεί να βρει ηρεμία μετά τις συνεχείς αποτυχίες της ομάδας του.

Wolves Jose Sa speaks to fans after Burnley defeat 📹 by Sumeet #wwfc pic.twitter.com/voETZXcC0Y — 𝗔𝗟𝗪𝗔𝗬𝗦 𝗪𝗢𝗟𝗩𝗘𝗦 𝗙𝗔𝗡 𝗧𝗩 (@_AlwaysWolves) October 26, 2025

Η αγανάκτηση των φιλάθλων, πάντως, είναι εμφανής. Το πάθος τους για την ομάδα τους ξεχειλίζει και οι αντιδράσεις δείχνουν ότι το κλίμα στη Γουλβς είναι κακό, καθώς οι ήττες συσσωρεύονται και η υπομονή εξαντλείται.