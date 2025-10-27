Το απόγευμα της Πέμπτης οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή μιας γυναίκας από το χώρο του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η γυναίκα κατάφερε να περάσει τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και να φτάσει ακριβώς μπροστά από τον χώρο που βρίσκεται το κενοτάφιο των πεσόντων.

Οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν από τη γυναίκα να απομακρυνθεί όπως και το έπραξε, όμως στη συνέχεια, επέστρεψε. Αργότερα άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες πως η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Όπως μεταδίδει το in.gr, η είδηση πλέον έχει επιβεβαιωθεί και η εν λόγω πολίτης που βρέθηκε στο σημείο για να διαμαρτυρηθεί, παραπέμπεται για να δικαστεί στο αυτόφωρο με την κατηγορία της απείθειας.

Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι ενδέχεται αργότερα ν’ αλλάξει η κατηγορία και πιθανόν να παραπεμφθεί με βάση τον νέο νόμο 5240/2025. Η συλληφθείσα αντιμετωπίζει φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, με την αιτιολογία πως δεν συμμορφώθη με τις απαγορεύσεις. Ο νόμος ορίζει πως στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα εξής: α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου, γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2. Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι Η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι σε όλους όσους τον στήριξαν στον αγώνα του, να βρεθούν και πάλι στο Σύνταγμα ώστε να μη σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων από το σημείο. Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του άτυχου Ντένις, που βρήκε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα των τρένων στα Τέμπη και ο οποίος έκανε 23 ημέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, τόνισε ότι θα επιστρέψει το βράδυ της Κυριακής στο σημείο.