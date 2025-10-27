Με τους δείκτες «βαρόμετρο» του αμερικανικού χρηματιστηρίου σε ύψη ρεκόρ ξεκινά η εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπει επίσης στο μικροσκόπιο η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο βασικός αμερικανικός δείκτης S&P 500 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα με άνοδο 0,8% κοντά στις 6.800 μονάδες και έπιασε ιστορικό ρεκόρ. Σε ιστορικά υψηλά διαμορφώθηκαν επίσης ο Dow Jones Industrial Average και ο δείκτης των εταιρειών τεχνολογίας Nasdaq. Οι τρεις δείκτες ενισχύονται από τις αρχές του έτους κατά 15,5%, 11% και 20% αντίστοιχα.

Βασική αιτία αυτή τη φορά, οι θετικές προσδοκίες για τον πληθωρισμό που ανεβάζουν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων από την Federal Reserve με στόχο την τόνωση της αγοράς εργασίας. Η FED έχει διπλή εντολή, να ελέγχει τον πληθωρισμό αλλά και να τονώνει την απασχόληση.

Το ράλι των μετοχών

Οι μετοχές στις ΗΠΑ ανέκαμψαν από τα χαμηλά του Απριλίου, καθώς οι φόβοι για τον αντίκτυπο των δασμών έδωσαν τη θέση τους σε ελπίδες για χαμηλότερα επιτόκια. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ήταν οι πιο μεγάλοι κερδισμένοι όπως φαίνεται και από τις αποδόσεις σε επίπεδο Nasdaq, με αποτέλεσμα να καταγράφουν πλέον κεφαλαιοποιήσεις που μετρώνται σε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Προειδοποιήσεις για αποτιμήσεις

Την ίδια στιγμή πάντως έχουν αυξηθεί οι προειδοποιήσεις ότι οι μετοχές έχουν γίνει πολύ ακριβές αφού οι τιμές τους αυξήθηκαν πολύ πιο γρήγορα από τα εταιρικά κέρδη. Επίσης, εκδηλώθηκαν ανησυχίες για τυχόν επισφαλή δάνεια στις ΗΠΑ, τα οποία μπορεί να συνδέονται με υπερβολική ανάληψη κινδύνων. Ταυτόχρονα οι ανησυχίες για πόλεμο δασμών ήταν οι τρίτος παράγοντας αβεβαιότητας για τις αγορές. Πολλά θα κριθούν τώρα όσον αφορά τους δασμούς από τη συνάντηση Τραμπ με τον ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, σε διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στη Νότια Κορέα.

Πληθωρισμός και FED

Σε έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ η γερμανική τράπεζα Berenberg θεωρεί ότι η μικρή αύξηση του πληθωρισμού από 2,9% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο σε 3% τον Σεπτέμβριο δεν θα εμποδίσει τη FED να μειώσει το εύρος-στόχο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 25 επιπλέον μονάδες βάσης σε 3,75-4,00% στη συνεδρίασή της στις 29 Οκτωβρίου. Η αύξηση του βασικού πληθωρισμού ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη. Επίσης ο δομικός πληθωρισμός ο οποίος δεν υπολογίζει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας μειώθηκε απροσδόκητα από 3,1% σε 3%. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η FED θα μειώσει τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Προσεκτικές κινήσεις από την ΕΚΤ

Στο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι αγορές δεν περιμένουν αλλαγές στη νομισματική πολιτική όταν τα μέλη της ΕΚΤ θα συναντηθούν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου για να εξετάσουν το κόστος δανεισμού στην ευρωζώνη.

Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων δεν έχουν αλλάξει καθόλου την άποψη ότι ο πήχης για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ είναι υψηλός, σχολίαζε η ING. Η ΕΚΤ αισθάνεται επί του παρόντος πολύ άνετα σε αυτό που αποκαλεί «καλή θέση». Με τις προβλέψεις ανάπτυξης της ίδιας της κεντρικής τράπεζας να δείχνουν ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτύσσεται κατά λίγο περισσότερο από 1% ετησίως και ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2% τα επόμενα χρόνια, υπάρχουν πράγματι πολύ λίγοι λόγοι για να αλλάξει η στάση της νομισματικής πολιτικής της, σχολίαζε η ING.