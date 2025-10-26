Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής τη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση διευκρινίστηκε από τον δήμαρχο αν τα κτίρια χτυπήθηκαν απευθείας ή από συντρίμμια καταρριφθέντων οπλικών συστημάτων.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/10) ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν (εκ των οποίων 6 παιδιά)», στη συνοικία Ντεσνιάνσκι στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.