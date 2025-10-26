Ο Άρης δεν πανηγύρισε για 4η σερί αγωνιστική, μένοντας στο 1-1 με τον Λεβαδειακό στην έδρα των Βοιωτών για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ένα σκορ το οποίο διαμορφώθηκε από δύο στατικές φάσεις, με τον Λιάγκα στο 10΄να στέλνει τη μπάλα στην εστία της ομάδας του μετά από φάουλ των «κιτρινόμαυρων». Στο 60′ ο Πεντρόσο ισοφάρισε σε φάουλ του Λεβαδειακού,για το οποίο οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν εντόνως αφού δεν φαίνεται να υπάρχει παράβαση.

Ο Άρης είχε τις κλασσικές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος για να φύγει με το «διπλό» αλλά βρήκε απέναντι στον Λοντίγκιν και έτσι παραμένει σε κατάσταση πίεσης.

Το ματς

Ηταν ο αγώνας στον οποίο ο Χιμένεθ… σύστησε την τριάδα. Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, ο Άρης παρατάχθηκε με τρεις αμυντικούς, τους Ρόουζ, Σούντμπεργκ και Άλβαρο μπροστά από τον Διούδη. Στα άκρα αγωνίστηκαν οι Γένσεν και Τεχέρο, ενώ στο κέντρο το δίδυμο Μόντσου–Ράτσιτς, με τον Γαλανόπουλο να κινείται λίγο πιο προωθημένα. Στην επίθεση, το δίδυμο Μορόν–Αλφαρελά.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος διατήρησε τη γνώριμη τακτική προσέγγιση, πραγματοποιώντας μόνο μία αλλαγή με τον Μπάλτσι αντί του Τσιμπόλα στον άξονα, σε ρόλο πίσω από τον προωθημένο Πεντρόσο. Στα άκρα βρέθηκαν οι Παλάσιος και Συμελίδης, ενώ στην άμυνα ο Λοντίγκιν υπερασπίστηκε την εστία, με μπροστά του τους Λιάγκα και Κάτρη ως στόπερ. Τσάπρας και Βήχος κάλυψαν τα άκρα, ενώ στα χαφ κινήθηκαν οι Τσοκάι και Κωστή.

Πολύς αέρας και προβάδισμα στον Άρη

Το πρώτο ημίχρονο δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, ωστόσο ο Άρης πέτυχε τον στόχο του στο σκορ. Μόλις στο 10ο λεπτό πήρε προβάδισμα χάρη σε αυτογκόλ του Λιάγκα, έπειτα από προσπάθεια του Ρόουζ.

Οι «κιτρινόμαυροι» παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα συμπαγείς αμυντικά, με την τριάδα που επέλεξε ο Χιμένεθ να λειτουργεί αποτελεσματικά. Πίεσαν ψηλά στα 3/4 του γηπέδου, ενώ στο χαμηλό μπλοκ κράτησαν τον Λεβαδειακό μακριά από επικίνδυνες πάσες και τελικές προσπάθειες.

Παρόμοια εικόνα είχε και ο Άρης επιθετικά, καθώς ο δυνατός άνεμος δυσκόλευε τις οργανωμένες επιθέσεις και των δύο ομάδων. Έτσι, και οι δύο προπονητές προτιμούσαν τη μπάλα χαμηλά και όχι μακρινές μεταβιβάσεις.

Σημαντικό γεγονός του πρώτου μέρους αποτέλεσε η αναγκαστική αλλαγή του Διούδη στο 32’, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στη μέση, δίνοντας τη θέση του στον Αθανασιάδη.

Απάντησε ο Λεβαδειακός, ο Λοντίγκιν… σταμάτησε τον Άρη!

Χαρακτηριστικό της εικόνας του αγώνα είναι ότι το πρώτο κόρνερ καταγράφηκε μόλις στο 51ο λεπτό, και αυτό για τον Λεβαδειακό. Δύο λεπτά αργότερα, ο Άρης απάντησε με μια εξαιρετική προσπάθεια του Μορόν, ο οποίος εκτέλεσε εν κινήσει με φάλτσο, αναγκάζοντας τον Λοντίγκιν να πραγματοποιήσει εντυπωσιακή απόκρουση.

Ο Λεβαδειακός, από την πλευρά του, επέλεξε να ενισχύσει την επίθεσή του στο δεύτερο μέρος, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να περνάει τον Γιούριτς δίπλα στον Πεντρόσο, στη θέση του Συμελίδη. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να κερδίζουν στατικές φάσεις και προσπάθησαν να απειλήσουν μέσα από αυτές. Τελικά, κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση με κεφαλιά του Πεντρόσο στο 60′, σε μια φάση που όμως ξεκίνησε από ανύπαρκτο φάουλ το οποίο υπέδειξε ο Τσακαλίδης εις βάρος του Γαλανόπουλου, έξω από την περιοχή του Αθανασιάδη.

Μετά την ισοφάριση του Λεβαδειακού, ο Μανόλο Χιμένεθ αντέδρασε αλλάζοντας τη διάταξη της ομάδας του. Άφησε πίσω το σύστημα με τρεις στην άμυνα και επανέφερε την τετράδα. Στο 70ο λεπτό, πέρασε στο παιχνίδι τους Δώνη και Γιαννιώτα, με τον πρώτο λίγο αργότερα να φτάνει κοντά στο γκολ, όταν το σουτ του στην κίνηση πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του αγώνα, ισοφάρισαν όμως δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά. Αντίθετα, ο Άρης, αν και είχε μικρότερη κατοχή μπάλας, δημιούργησε τις πιο επικίνδυνες στιγμές. Μετά τη μεγάλη φάση του Δώνη, στο 85’ ήταν η σειρά του Γιαννιώτα να απειλήσει, με το πλασέ του να περνά πάνω από τον Λοντίγκιν, πριν οι αμυντικοί του Λεβαδειακού προλάβουν να απομακρύνουν πάνω στη γραμμή.

Στις καθυστερήσεις ο Δώνης λίγο έλειψε να χρηστεί σκόρερ αλλά ο Λοντίγκιν σταμάτησε δύσκολα και χαμηλά την προσπάθειά του.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος – Μπάλτσι (69′ Τσιμπόλα), Τσοκάι (87′ Βέρμπιτς) – Παλάσιος, Κωστή, Συμελίδης (46′ Γιούριτς) – Πεντρόσο (83′ Μανθάτης)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης (32′ Αθανασιάδης) – Ρόουζ, Σούντμπεργκ (70′ Δώνης), Άλβαρο – Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου, Τεχέρο, Γαλανόπουλος (87′ Μεντίλ)- Αλφαρελά (70′ Γιαννιώτας), Μορόν