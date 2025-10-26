Σε κάτ’ οίκον περιορισμό με βραχιολακι τέθηκε η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης μετά την απολογία της για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα έθεσαν το συγκεκριμένο περιοριστικό όρο στην κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην υπόθεση, με βάση όσα της αποδίδονται στο κατηγορητήριο, το οποίο η ίδια αρνείται. «Δεν γνώριζα ότι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν, ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου» υποστήριξε απολογούμενη η γυναίκα.

Η «σκυτάλη» των απολογιών στην τρίτη μέρα της μαραθώνιας διαδικασίας θα περάσει στον φερόμενο ως αρχηγό, πρώην υπάλληλο Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ο οποίος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τις γνώσεις και την εμπειρία του για να «στηθεί» η επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρώτο μέρος της πολυήμερης ανακριτικής διαδικασίας ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα (27/10), με τις απολογίες των τελευταίων κατηγορουμένων, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.