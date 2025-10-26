Το ζήτημα της ανάκλησης δωρεάς σε περιπτώσεις αχαριστίας ή βαρύτατων παραπτωμάτων του δωρεοδόχου εξηγεί ο Γιώργιος Νικολακόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ, σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ. Ο κ. Νικολακόπουλος αναφέρεται στις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα και στο πώς επηρεάζουν δωρητές και κληρονόμους.

Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 505 ΑΚ, «ο δωρητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή». Δηλαδή, ο δωρητής μπορεί να πάρει πίσω τη δωρεά του όταν ο δωρεοδόχος συμπεριφέρεται με αχαριστία ή παραβιάζει τις βασικές του υποχρεώσεις.

Ο κ. Νικολακόπουλος εξηγεί επίσης ότι ειδικότερα στο άρθρο 506 του Αστικού Κώδικα προβλέπεται «ότι “ο κληρονόμος του δωρητή έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος, ενεργώντας με πρόθεση, θανάτωσε το δωρητή ή τον εμπόδισε να ανακαλέσει τη δωρεά”. Επομένως, ο κληρονόμος μπορεί να προχωρήσει σε αγωγή κατά του δωρεοδόχου και εφόσον δικαιωθεί να ενταχθεί στην κληρονομιά και το περιουσιακό στοιχείο που είχε δωρήσει ο θανών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κληρονόμος μπορεί να προχωρήσει σε αγωγή κατά του δωρεοδόχου και, εφόσον δικαιωθεί, το περιουσιακό στοιχείο εντάσσεται στην κληρονομιά και το περιουσιακό στοιχείο που είχε δωρήσει ο θανών».

Ο δικηγόρος υπογραμμίζει ότι με την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και την εισαγωγή του θεσμού των κληρονομικών συμβάσεων, το οποίο αναμένεται τον Νοέμβριο, «ο διαθέτης θα έχει πλέον μεγαλύτερη ευελιξία να κρίνει και να αποτυπώσει τη βούλησή του, ανάλογα με τη συμπεριφορά των κληρονόμων». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «θα εξακολουθήσει να ισχύει η δυνατότητα αποκληρώσεως του αχάριστου κληρονόμου και δυνάμει διαθήκης», ενώ και στην κληρονομική σύμβαση, η οποία αναμένεται, πιθανός θα προβλέπεται ο διαθέτης να μπορεί να τροποποιήσει τις αποφάσεις του σε περίπτωση αχαριστίας.

Με τα παραπάνω, ο κ. Νικολακόπουλος αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η νομοθεσία παρέχει εργαλεία προστασίας στους δωρητές και τους κληρονόμους τους απέναντι σε αθέμιτες ή αχάριστες συμπεριφορές.