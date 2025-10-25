Παρά τις πρόσφατες εικασίες, μια συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν «δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Ο πρόεδρος, ασφαλώς, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Κιμ στο εγγύς μέλλον. Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτού του ταξιδιού», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Ο Τραμπ αναμένεται την Τετάρτη στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι στελέχη της κυβέρνησής του συζητούσαν το ενδεχόμενο οργάνωσης μιας νέας συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Κατά την πρώτη του θητεία πραγματοποιήθηκαν τρεις ιστορικές συναντήσεις: τον Ιούνιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, τον Φεβρουάριο του 2019 στο Βιετνάμ και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στα σύνορα Νότιας και Βόρειας Κορέας.

Στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους ενόψει της περιοδείας του στην Ασία, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ επιδιώκει να συνομιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κυρίως για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η Ουάσινγκτον εκφράζει ανησυχία για «ορισμένες ενέργειες που ανακοίνωσε η Κίνα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι οποίες πραγματικά απειλούν την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα».

Πρόσφατα, το Πεκίνο γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κίνηση που ενδέχεται να επηρεάσει κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού σε διεθνές επίπεδο.