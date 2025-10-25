Τρομοκράτες της Χαμάς που απελευθερώθηκαν βάσει της πρόσφατης διμερούς συμφωνίας ανάμεσα σε Παλαιστινίους και Ισραηλινούς, διαμένουν σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κάιρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Αίγυπτος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, το Ισραήλ αναγκάστηκε να απελευθερώσει περισσότερους από 150 επικίνδυνους εξτρεμιστές από τους 250 κρατουμένους των φυλακών της ενδοχώρας. Οι πολεμιστές της Χαμάς φιλοξενούνται στο Renaissance Cairo Mirage City του ομίλου Marriott, στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ανυποψίαστοι τουρίστες μπορούν να κάνουν κράτηση στο ίδιο ξενοδοχείο και να διαμείνουν δίπλα στους πρώην κρατουμένους. Δημοσιογράφοι που προσποιήθηκαν τους επισκέπτες κατάφεραν να κινηθούν στους ίδιους χώρους με τα μέλη της Χαμάς, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ένας πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων της οργάνωσης, καθώς και ένα μέλος του ISIS.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένοι από αυτούς ενδέχεται να μετακινηθούν σύντομα σε τουριστικούς προορισμούς όπως το Κατάρ, η Τουρκία και η Τυνησία, δημοφιλείς μεταξύ Βρετανών ταξιδιωτών.

Η απελευθέρωση και οι πολιτικές ισορροπίες

Η απελευθέρωση 250 από τους πιο επικίνδυνους κρατουμένους αποτέλεσε σημείο τριβής στη συμφωνία, καθώς το Ισραήλ είχε αντιταχθεί έντονα στο ενδεχόμενο. Τελικά, κρίθηκε ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η επιστροφή των τελευταίων 20 εν ζωή Ισραηλινών ομήρων και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων που εκπόνησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ποιοι είναι οι διαμένοντες στο πολυτελές θέρετρο

Μεταξύ των απελευθερωθέντων βρίσκεται ο 57χρονος Μαχμούντ Ίσα, ιδρυτής της Ειδικής Μονάδας 101 των Ταξιαρχιών Ιζ α-Ντιν αλ-Κασάμ, που ειδικεύεται σε απαγωγές. Η κράτησή του υπήρξε διαχρονικό αίτημα του επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινβάρ, ο οποίος είχε εκφράσει δυσαρέσκεια επειδή δεν είχε απελευθερωθεί μαζί του το 2011.

Στο ίδιο ξενοδοχείο διαμένουν επίσης ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαμάμρα, μέλος του ISIS, ο 64χρονος Σαμίρ Αμπού Νίμα, εγκέφαλος βομβιστικών επιθέσεων, ο 52χρονος Μουχάμαντ Ζαουάχρα, ο 57χρονος Ισμαήλ Χαμντάν και ο 39χρονος Γιουσούφ Νταούντ.

Το κόστος της «φιλοξενίας» και οι οικονομικές απολαβές

Παραμένει άγνωστο ποιος καλύπτει το υψηλό κόστος διαμονής των απελευθερωθέντων. Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι τρομοκράτες έτυχαν θερμής υποδοχής από πλήθος κόσμου, ενώ κάποιοι φωτογραφήθηκαν με υποστηρικτές και ένας εξ αυτών τέλεσε τον γάμο του στο ξενοδοχείο.

Πολλοί από τους πρώην κρατουμένους εμφανίστηκαν να κάνουν αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ εντός του καταλύματος. Με βάση την πολιτική της Παλαιστινιακής Αρχής, όσοι καταδικάζονται για επιθέσεις κατά Ισραηλινών λαμβάνουν έως και 33.000 λίρες ετησίως για κάθε χρόνο φυλάκισης, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους στη συσσώρευση σημαντικών περιουσιών.

Η διαμονή των 154 ατόμων στο πολυτελές ξενοδοχείο υπολογίζεται ότι κοστίζει περίπου 30.000 λίρες ημερησίως. Πηγές αναφέρουν ότι μόνο χώρες όπως η Τουρκία ή το Κατάρ διαθέτουν τα μέσα και το κίνητρο να καλύψουν ένα τέτοιο ποσό, ωστόσο ούτε οι δύο κυβερνήσεις ούτε το ξενοδοχείο Marriott απάντησαν στα σχετικά ερωτήματα της βρετανικής εφημερίδας.