Άγρια επίθεση από αγνώστους δέχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) μέσα στο κομμωτήριο του στη Σκάλα Ωρωπού ένας 30χρονος υπήκοος Αλβανίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις 3:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Η Ασφάλεια προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη των δραστών που διέφυγαν και να ρίξει φως στα κίνητρά τους.