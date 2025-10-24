H Σύνοδος του «Συνασπισμού των Προθύμων» πραγματοποιείται σήμερα στο Λονδίνο, με αντικείμενο την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία και τη στήριξη της άμυνας της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου, στόχος των ηγετών είναι να βελτιωθεί η θέση του Κιέβου ενόψει πιθανών διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα.

Η συνάντηση διεξάγεται στο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά, με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Νέα μέτρα κατά της Ρωσίας

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός θα καλέσει τους ηγέτες να λάβουν αποφασιστικά μέτρα ώστε να τερματιστεί πλήρως η πώληση ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, θα ζητήσει την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας και την ενίσχυση της προμήθειας οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς.

«Ο μόνος που δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι «οι απάνθρωπες επιθέσεις του εναντίον παιδιών σε νηπιαγωγείο αυτή την εβδομάδα το αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας».

Ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την επιτάχυνση του προγράμματος παραγωγής οπλικών συστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την άμεση αποστολή 140 ελαφρών πυραύλων (LMM) στην Ουκρανία μέσα στον χειμώνα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη συμφωνία ύψους 1,6 δισ. στερλινών που υπεγράφη τον Μάρτιο μεταξύ των δύο χωρών.

Η σύνοδος πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, καθώς και τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια όλων μας», υπογράμμισε ο Κιρ Στάρμερ, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο του Ντονέτσκ «καθορίζουν το συλλογικό μας μέλλον για τα επόμενα χρόνια».

Συμβολικές κινήσεις στήριξης

Στο περιθώριο της συνόδου, οι ηγέτες θα επισκεφθούν παιδιά του Ουκρανικού Σχολείου του Αγίου Μάρκου στο Λονδίνο, το οποίο έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες ουκρανόπουλα που βρήκαν καταφύγιο στη Βρετανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ, στην τρίτη τους συνάντηση μέσα σε έναν χρόνο.