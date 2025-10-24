Οι Αρχές στο Μεξικό ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν 48 σακούλες με ανθρώπινα υπολείμματα σε μυστικό τάφο κοντά στη Γουαδαλαχάρα, στη δυτική πλευρά της χώρας. Το μακάβριο εύρημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η περιοχή πλήττεται εδώ και χρόνια από τη δράση των καρτέλ ναρκωτικών.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την εισαγγελία, η οποία αποφεύγει προς το παρόν να δώσει εκτίμηση για τον αριθμό των θυμάτων. «Χρειάζεται να προχωρήσουμε από ιατροδικαστική σκοπιά για να είμαστε σε θέση να σας πούμε πόσα θύματα περιέχουν οι σακούλες», δήλωσε η εισαγγελική λειτουργός Μπλάνκα Τρουχίγιο σε συνέντευξη Τύπου.

Ο μυστικός τάφος εντοπίστηκε πριν από τέσσερις εβδομάδες από συλλογικότητα που αναζητεί αγνοουμένους, σε άδειο οικόπεδο στη Σαπόπαν, προάστιο της μητροπολιτικής περιοχής της Γουαδαλαχάρας. Από τότε, οι αρχές συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας Guerreros Buscadores («μαχήτριες ερευνήτριες») για την ανάκτηση και ταυτοποίηση των λειψάνων.

Στο επίκεντρο η πολιτεία Χαλίσκο

Η υπόθεση προστίθεται σε δεκάδες παρόμοιες στη Χαλίσκο, περιοχή που βρίσκεται υπό την επιρροή του καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο (ΚΝΓΧ). Το καρτέλ αυτό έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», κατά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συμμορία αυτή, μαζί με το καρτέλ Σιναλόα, συγκαταλέγεται στους βασικούς διακινητές φαιντανύλης, ενός συνθετικού οπιοειδούς που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το διαχρονικό πρόβλημα των εξαφανίσεων

Στο Μεξικό έχουν καταγραφεί πάνω από 127.000 περιπτώσεις εξαφανίσεων, οι περισσότερες μετά το 2006, όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κήρυξε τον λεγόμενο «πόλεμο κατά των καρτέλ» και ανέπτυξε τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας. Η στρατιωτικοποίηση αυτής της πολιτικής έχει δεχθεί έντονη κριτική για την αναποτελεσματικότητα και το ανθρώπινο κόστος της.

Μόνο τον Ιούνιο, ιατροδικαστές ταυτοποίησαν τα λείψανα 34 ανθρώπων που είχαν βρεθεί σε συνοικία της Σαπόπαν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη Χαλίσκο παραμένουν αγνοούμενοι περισσότεροι από 15.900 άνθρωποι, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της τραγωδίας που βιώνει η περιοχή.