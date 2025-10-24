Η Ρωσία εξετάζει τις νέες δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν πρόσφατα και θα απαντήσει με βάση τα εθνικά της συμφέροντα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτήν τη στιγμή, αναλύουμε τις κυρώσεις που μόλις προσδιορίστηκαν και ανακοινώθηκαν και βεβαίως θα κάνουμε ό,τι ταιριάζει καλύτερα στα συμφέροντά μας», ανέφερε ο Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα ενεργεί με γνώμονα το δικό της όφελος.

«Αυτό είναι το βασικό στις ενέργειές μας. Δρούμε πρωτίστως όχι εναντίον κάποιου άλλου, δρούμε προς όφελός μας. Αυτό θα κάνουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αυτή την εβδομάδα νέες κυρώσεις στις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τη Lukoil και τη Rosneft. Παράλληλα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη 19η δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας, στο πλαίσιο της απάντησής τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το νέο πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Επαφές Πούτιν με τον Αλίεφ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ. Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την κοινή τους επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων.

Όπως έγινε γνωστό, Πούτιν και Αλίεφ συζήτησαν επίσης την προώθηση κοινών ενεργειακών, μεταφορικών και εφοδιαστικών έργων, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους για στενότερη συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς.