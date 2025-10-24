Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή κοινότητα να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει, όπως είπε, τις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ακόμη και με την επιβολή κυρώσεων ή εμπάργκο όπλων.

«Ως Τουρκία, κάνουμε ό,τι βρίσκεται στις δυνάμεις μας για τη διασφάλιση της εκεχειρίας. Η πλευρά της Χαμάς τηρεί την εκεχειρία. Στην πραγματικότητα διακηρύσσει ανοικτά την προσήλωσή της σε αυτή. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία», ανέφερε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τις χώρες του Κόλπου.

Ο τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η διεθνής κοινότητα, και συγκεκριμένα οι ΗΠΑ, πρέπει να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση του Ισραήλ», σύμφωνα με αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Το Ισραήλ πρέπει να πιεσθεί για να τηρήσει τις δεσμεύσεις του μέσω κυρώσεων, μέσω της διακοπής πώλησης όπλων», πρόσθεσε ο Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για διεθνή δράση.

Ο ρόλος της Τουρκίας στη Γάζα

Η Άγκυρα έχει δηλώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στη διεθνή δύναμη που θα επιβλέπει την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, όπως σημειώθηκε, θα μπορούσαν να αναλάβουν στρατιωτικό ή μη στρατιωτικό ρόλο, ενώ η Τουρκία προτίθεται να συμβάλει και στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αντιτίθεται στην ανάληψη οποιουδήποτε ρόλου από τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας στη Γάζα.

Συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Νετανιάχου, ο Ερντογάν απέφυγε τον συνήθως επικριτικό τόνο του και φάνηκε να υιοθετεί πιο ήπια στάση, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για το ζήτημα.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται για την task force που θα αναπτυχθεί στη Γάζα. Οι λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες. Καθώς πρόκειται για πολύπλευρο θέμα, διεξάγονται ενδελεχείς διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στη Γάζα οποιασδήποτε μορφής βοήθεια», σημείωσε ο τούρκος πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς τις χώρες του Κόλπου να στηρίξουν οικονομικά τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της περιοχής.