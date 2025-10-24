Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα είναι πιο αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, σημειώνοντας μόνο πολύ μικρή πτώση, και θα φτάσει τους 22 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και τους δυτικούς ανέμους να φτάνουν τα 3 με 4 και τοπικά τα 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου – Λίγες βροχές στα δυτικά, άνοδος θερμοκρασίας στα ανατολικά

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια κυρίως στα ανατολικά και νότια. Παρ’ όλα αυτά, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και κατά τόπους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πρόσκαιρα στη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στα βόρεια 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 6 μποφόρ, ενώ στα νότια θα επικρατήσουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου και τους δυτικούς ανέμους να πνέουν με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν αυξημένες νεφώσεις και μερική ηλιοφάνεια κατά τόπους, με θερμοκρασία από 13 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου και μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Δευτέρα και Τρίτη

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου – Τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι ζεστός αλλά και σχετικά άστατος στα δυτικά και βόρεια τμήματα, αλλά και κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο έως το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, ενώ λίγες τοπικές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν νοτιάδες στα 4 με 6 και τοπικά έως και 7 μποφόρ, οι οποίοι θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 24 με 26 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και το Αιγαίο, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς ενώ στη βόρεια Κρήτη θα αγγίξει και τοπικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Την Τρίτη αναμένονται λίγες τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυμαινόμενη στους 22 με 25 και τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Όσον αφορά τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από τα κλιματικά μοντέλα, ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι γενικά ευνοϊκός τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στην πρωτεύουσα αναμένεται ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, με ήπιους ανέμους, ενώ στη συμπρωτεύουσα θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς και χωρίς φαινόμενα, προσφέροντας πολύ καλές συνθήκες για την παρέλαση.

Συνολικά, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, περιορισμένες βροχές και θερμοκρασίες πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, ενώ τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, δίνοντας ανοιξιάτικο έως καλοκαιρινό χαρακτήρα, πριν υποχωρήσει εκ νέου την Τρίτη κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.