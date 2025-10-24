Γονείς καταγγέλλουν πως το νησί της Ιθάκης έχει σοβαρό πρόβλημα με τις ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό, που καλείται να στελεχώσει τα σχολεία του νησιού.

Συγκεκριμένα, όπως λένε οι γονείς των μαθητών, στην Ιθάκη υπάρχει ένα Γυμνάσιο, ένα Γενικό Λύκειο και ένα ΕΠΑΛ, αλλά χωρίς φιλολόγους για να διδάξουν.

«Είμαστε στο νησί του Οδυσσέα και δεν διδάσκεται η Οδύσσεια», είπε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Δημήτρης Αρκουζής, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Ιθάκης.

«Είμαστε σε ένα ελληνικό σχολείο, που δεν διδάσκονται Ελληνικά και Λογοτεχνία. Έχει μείνει μία οργανική θέση, γιατί η καθηγήτρια είναι σε άδεια, λόγω του παιδιού της, και έτσι έχουμε μείνει χωρίς καθηγητή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν προχώρησε στην αντικατάσταση της καθηγήτριας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 100 μαθητές στην Ιθάκη να μην διδάσκονται την ύλη, ενώ οι γονείς τονίζουν πως οι μαθητές αναγκάζονται να παρακολουθούν τα μαθήματα σε φροντιστήρια, προκειμένου να αναπληρώσουν τη χαμένη ύλη.