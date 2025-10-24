Αναρρώνει το σκυλάκι που εντοπίστηκε φρικτά κακοποιημένο στο Επιτάλιο Ηλείας, ενώ εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα κάτοικος, που δήλωσε ότι είναι ο ιδιοκτήτης του τετράποδου, το οποίο λένε Ρεξ, υποστηρίζοντας ότι ο σκύλος είχε διαφύγει από το σπίτι τα ξημερώματα της ημέρας που εντοπίστηκε κακοποιημένος.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας αυτός προσκόμισε βιβλιάριο υγείας και έγγραφα του σκύλου, στα οποία υπάρχει αριθμός μικροτσίπ. Κατά τον έλεγχο ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η σάρωση του τσιπ στο σώμα του ζώου, χωρίς να αποκλείεται όμως το ενδεχόμενο το μικροτσίπ να έχει απενεργοποιηθεί ή μετακινηθεί. Οι Αρχές από την πλευρά τους εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχει μεταβεί ειδική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ., που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού. Μάλιστα, ο δράστης επικηρύχτηκε από τη Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος για το ποσό των 1.500 ευρώ.

Ο σκύλος παραμένει στο κτηνιατρείο, όπου λαμβάνει εντατική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του πλέον είναι καλή, με την κτηνίατρο που τον παρακολουθεί, να εμφανίζεται αισιόδοξη, ότι ο σκύλος θα καταφέρει να αναρρώσει πλήρως. Οι εικόνες του ζώου και το μέγεθος της βαρβαρότητας που υπέστη, συγκλόνισαν την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, όμως η είδηση ότι επιβιώνει και βρίσκεται σε πορεία αποκατάστασης δίνει μια αχτίδα ελπίδας και ανακούφισης στους ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν για να τον σώσουν.